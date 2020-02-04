Врач Ольга Шарапова рассказала, как правильно носить маску для защиты от коронавируса





Ольга Шарапова проинформировала, что маски из аптеки или сделанные собственноручно из ваты и марли, не могут полностью защитить от воздействия вирусов. Однако они существенно снижают риск возникновения заболеваний. На одноразовые маски нанесена специальная пропитка, которая позволяет остановить вирус. По словам эксперта, одноразовая медицинская маска, внешняя сторона которой голубого цвета, а внутренняя - белого, после использования в течение двух часов инфицируется. Ее защитные действия также прекращаются в случае чихания или кашля носителя, после чего она подлежит замене на новую. Для эффективного действия маски, по словам специалиста, ее нужно правильно надеть. Внутренняя сторона должна быть полностью сухой, нос, рот и подбородок - полностью закрытыми, а все складки – расправлены.Специалист добавила, что в случае использования маски не более двух часов, опасность попадания инфекций, в том числе и коронавируса, сводится к минимуму.