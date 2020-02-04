Немецкие археологи нашли давние таблички с просьбами к греческим богам





Зарубежное издание Haaretz впервые опубликовало информацию об археологическом открытии в Греции в 2016 году. Исследователи обнаружили свинцовые таблички на дне колодца на территории старого кладбища в Керамейкосе. По данным раскопок, всего было найдено более тридцати скрижалей. Почти 3 тысячи лет назад люди писали на них просьбы древнегреческим богам, чтобы они причинили вред конкретным людям. Нередко в проклятиях встречаются пожелания смерти своим врагам.Согласно греческой мифологии, Аид – это бог подземного царства мертвых, населенного демонами и душами усопших. Имя этого божества чаще всего было использовано на свинцовых таблицах в просьбах людей продлить мучения своего врага даже в загробном мире.