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Немецкие археологи нашли давние таблички с просьбами к греческим богам

Немецкие археологи в процессе раскопок на территории Афин нашли свинцовые таблички с выгравированными просьбами. Как выяснилось после детального изучения находок, надписи были адресованы греческим богам и суть человеческих прошений заключалась в причинении вреда конкретным людям.
Немецкие археологи нашли давние таблички с просьбами к греческим богам

Зарубежное издание Haaretz впервые опубликовало информацию об археологическом открытии в Греции в 2016 году. Исследователи обнаружили свинцовые таблички на дне колодца на территории старого кладбища в Керамейкосе. По данным раскопок, всего было найдено более тридцати скрижалей. Почти 3 тысячи лет назад люди писали на них просьбы древнегреческим богам, чтобы они причинили вред конкретным людям. Нередко в проклятиях встречаются пожелания смерти своим врагам.

Согласно греческой мифологии, Аид – это бог подземного царства мертвых, населенного демонами и душами усопших. Имя этого божества чаще всего было использовано на свинцовых таблицах в просьбах людей продлить мучения своего врага даже в загробном мире.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:01

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