Дисплей Motorola RAZR 2019 года выпуска разорвали прямо на выставочном стенде
Модифицированный смартфон Motorola RAZR 2019 года получил новый сверхчуствительный и при этом сгибающийся экран. Однако сразу после показа демонстрационного образца на стенде, его дисплей разорвали прямо на выставочной площадке.
Бренд Motorola неустанно работает над улучшением своих технологий. В минувшем году компания вернулась к легендарной модели RAZR. В свое время, еще до появления смартфонов, этот аппарат был очень популярен и входил в ТОП самых продаваемых телефонов. Инженеры корпорации применили в новой модификации раскладного устройства гибкую панель дисплея. Его особенностью стало отсутствие жесткого крепления в месте расположения петель.
Такое решение позволило конструкторам достичь максимальной амплитуды раскрытия корпуса аппарата. Инновационный девайс появился на стенде магазина торговой сети Walmart. Однако уже через несколько дней демонстрационный образец был буквально растерзан прямо на выставочной площадке. В Сети доступна фотография, сделанная в супермаркете с выставленным смартфоном. На ней видно, что кто-то буквально сорвал материал дисплея с его полимерной подложки. На поверхности гаджета остались лишь обрывки экранной панели.
В администрации ретейлинг-компании пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Однако в интернете уже появились первые шутки и мемы на эту тему. Стоит отметить, что стоимость новинки довольно высока и составляет порядка 1,5 тысячи долларов. Официальные продажи начнутся уже через пару недель, с 19 февраля текущего года.
Бренд Motorola неустанно работает над улучшением своих технологий. В минувшем году компания вернулась к легендарной модели RAZR. В свое время, еще до появления смартфонов, этот аппарат был очень популярен и входил в ТОП самых продаваемых телефонов. Инженеры корпорации применили в новой модификации раскладного устройства гибкую панель дисплея. Его особенностью стало отсутствие жесткого крепления в месте расположения петель.
Такое решение позволило конструкторам достичь максимальной амплитуды раскрытия корпуса аппарата. Инновационный девайс появился на стенде магазина торговой сети Walmart. Однако уже через несколько дней демонстрационный образец был буквально растерзан прямо на выставочной площадке. В Сети доступна фотография, сделанная в супермаркете с выставленным смартфоном. На ней видно, что кто-то буквально сорвал материал дисплея с его полимерной подложки. На поверхности гаджета остались лишь обрывки экранной панели.
В администрации ретейлинг-компании пока не комментируют сложившуюся ситуацию. Однако в интернете уже появились первые шутки и мемы на эту тему. Стоит отметить, что стоимость новинки довольно высока и составляет порядка 1,5 тысячи долларов. Официальные продажи начнутся уже через пару недель, с 19 февраля текущего года.
Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:06