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Ученые из Германии доказали, что чувство свинга сохранилось в ритмичном джазе

Многие музыканты и ученые долгое время пытаются объяснить чувство свинга - небольших задержек в композициях, которые придают музыке "душевности". Исследователи из Германии доказали, что этот феномен сохраняется даже в ритмичном джазе.

Лучшим определением для чувства свинга за все время существования джазовой музыки можно назвать внезапно возникающее желание у слушателя пойти в танец или двигать головой при прослушивании "заводной" композиции. Многие музыканты долгие годы пытались разгадать причину и возможные способы стимуляции этого ощущения, списывая его причины на "задержки в ритме". Лишь недавно немецкие ученые из Института Макса Планка и Геттингенского университета опровергли подобное утверждение, обнаружив "свинг" в строгом и ритмичном джазе.

Команда музыковедов создала 12 композиций, которые отличались наличием, отсутствием или продолжительностью задержки в воспроизведении нот. Оригинал и отредактированные варианты прослушали 160 музыкантов с разными профессиональными навыками. Испытуемые оценивали степень "свинговости" музыкальных произведений по четырехбалльной шкале. Полученные результаты удивили научное сообщество - самый позитивный отклик снискала композиция без микроотклонений: следовательно, их наличие не является основным показателем чувства свинга.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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