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Брат Пабло Эскобара объявил о выходе "клона" гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Роберто Эскобар, который приходится братом известному колумбийскому преступнику Пабло, решил выпустить собственную версию гибкого смартфона. Предприниматель объявил о выходе "клона" нашумевшей модели Galaxy Fold 2 под названием Escobar Fold 2.

В декабре 2019 года был выпущен смартфон под названием Pablo Escobar Fold 1. Гаджет, претендующий на долговечность, представили как самый дешевый гибкий телефон со стартовой ценой в 349 долларов. Многие пользователи отмечали схожие мотивы в форм-факторе новинки с продукцией от Apple. Теперь компания Роберто Эскобара, брата Пабло, выпустила новый складной флагман Escobar Fold 2, дизайн которого чрезвычайно напоминает Samsung Galaxy Fold. Однако вместо ценника в 2000 долларов устройство стоит всего 399 долларов.

Гаджет поставляется с 4,6-дюймовым внешним дисплеем, который открывается и превращается в 7,3-дюймовый экран. Как и у первого складного телефона от Samsung, в правом углу есть вырез для датчиков камеры. Escobar Fold 2 также имеет трехмодульный объектив на задней панели, которая состоит из 12-мегапиксельного широкоугольного сенсора, 12-мегапиксельной телекамеры и 16-мегапиксельного сверхширокого объектива. Известно, что работу смартфона обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и батарея емкостью 4380 мАч. В комплект еще включена новейшая операционная система Android 10, боковой датчик отпечатков пальцев и порт USB Type-C для зарядки.

Escobar Fold 2 теперь доступен для предзаказа, чья первая партия составит 200 тысяч единиц. Базовая модель с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется менее чем в 400 долларов. Стоимость более эксклюзивного варианта с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти составляет около 549 долларов. Ожидается, что доставка начнется в следующем месяце. Начало глобальных продаж запланировано на следующий месяц.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:54

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