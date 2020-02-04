В 2022 году на рынке появится уникальный смартфон с 9 камерами





Указанный информатор регулярно делится сенсационными данными о новых девайсах и на основе слухов пытается предположить, как они будут выглядеть. На днях юзер рассказал о смартфоне, которые имеет шанс порадовать блогеров и фотографов, так как почти половину его задней панели занимают 9 камер. Как отметили эксперты, в последнее время мобильные производители постепенно увеличивают количество модулей для камеры, что позволяет применять ряд датчиков изображения с разным расстоянием фокуса, объективами, а также светочувствительностью. Это придает гаджетам больше универсальности в плане фото- и видеосъёмки.Сейчас вполне реально найти гаджет с 4-5 модулями, однако планирующийся к выходу в 2022 году смартфон оснащен множеством камер и главным сенсором с оптическим форматом 1'. Селфи-камера находится прямо в дисплее.