Ученые NASA обнаружили в ионосфере Марса аномальные явления





Планета Марс имеет особый слой заряженных микрочастиц на высоте более 100 километров от поверхности, который имеет название ионосфера. Глин Коллинсон, описавший обнаруженную аномалию в своей научной работе, отметил, что этот феномен является производной скопления частиц ионизированного слоя атмосферы. Так называемые спорадические слои Е образуют «сгустки», которые способны непредсказуемо исчезать и снова появляться.По словам ученых, их практически невозможно изучить, так как трудно уловить траекторию и время очередного растворения в ионосфере. Однако эксперты утвердительно заключили, что такие скопления заряженных частиц однозначно могут мешать прохождению радиосигналов с их космических датчиков и других устройств. Глин Коллинсон сравнил этот процесс с отражением в зеркале и привел наглядный пример с обычным радиосигналом, который заглушает другая станция.С помощью аппарата «Mars Atmosphere and Volatile Evolution» сотрудники NASA зафиксировали признаки 34 сгустков заряженных частиц. Кроме того, они обнаружили «впадины» с аномально низким количеством ионизированных элементов. Им трудно сделать окончательные выводы, однако Глин Коллинсон заявил: природу многих явлений еще предстоит установить.