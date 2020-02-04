Владимир Познер высмеял интервью телеведущей Ксении Собчак с Константином Богомоловым





Во время встречи с худруком театра на Малой Бронной Константином Богомоловым Владимир Познер отметил, что это его не первая беседа в таком статусе. Сразу после того как его назначили на пост руководителя с Богомоловым, с ним пообщалась Собчак. Однако Владимир Познер подчеркнул, что, скорее всего, родной человек не станет задавать провокационных вопросов. На это Константин Богомолов ответил весьма кратко, будто действительно трудных вопросов не приходится ждать.Также Владимир Познер затронул тему того, насколько для Богомолова важны социальные сети. А после сам режиссёр поблагодарил Познера за глубокую беседу.Прокомментировала интервью и Ксения Собчак, которая отметила, что знает, насколько иногда бывает сложно проводить подобные разговоры со звездами. Светская львица также отметила: интервью у Познера получилось достаточно ёмкое.