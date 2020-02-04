Ученые: Во время массового вымирания спаслась только одна примитивная черепаха





Десятки миллионов лет назад на поверхность планеты упал астероид огромных размеров. Вследствие этого на Земле резко изменился климат и ландшафт. Испанские ученые изучают ископаемые останки живых существ, населявших Землю до внезапного глобального потепления и после. Согласно работе, обнародованной на сайте National University of Distance Education, после удара астероида произошло радикальное изменение в фауне европейских черепах.Современное Северное полушарие в те времена было землями Лавразии, после вторжения в атмосферу планеты космического «гостя» и его обрушения на поверхность Земли остались только порядка 30% жизни. Вместе с динозаврами вымерло огромное количество животных. Некоторые ученые считают виновниками такой катастрофы метеорит или активность супервулканов. Единственным же живым существом, полноценно пережившим массовое вымирание, является Laurasichersis relicta, считают исследователи. Это примитивный вид наземной черепахи, ее останки удалось обнаружить на территории Франции, в пещерах.Пока эксперты не могут ответить на вопрос, что же спасло от вымирания эту представительницу фауны. Вместе с ней исчезновение видов пережил также еще один вид черепах, мейоланиды, однако обитали они в Южном полушарии, на землях Гондваны. До обнаружения нынешнего вида Meiolania считали самым древним видом черепахи на планете, сохранившимся до сегодняшнего времени. Laurasichersis relicta же сейчас считается вымершим видом.