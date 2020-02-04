АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Ученые: Во время массового вымирания спаслась только одна примитивная черепаха

Ученые изучили последствия массового вымирания на Земле, произошедшего порядка 60 миллионов лет назад. Оказалось, во время подобного катаклизма спаслась только одна черепаха.

Десятки миллионов лет назад на поверхность планеты упал астероид огромных размеров. Вследствие этого на Земле резко изменился климат и ландшафт. Испанские ученые изучают ископаемые останки живых существ, населявших Землю до внезапного глобального потепления и после. Согласно работе, обнародованной на сайте National University of Distance Education, после удара астероида произошло радикальное изменение в фауне европейских черепах.

Современное Северное полушарие в те времена было землями Лавразии, после вторжения в атмосферу планеты космического «гостя» и его обрушения на поверхность Земли остались только порядка 30% жизни. Вместе с динозаврами вымерло огромное количество животных. Некоторые ученые считают виновниками такой катастрофы метеорит или активность супервулканов. Единственным же живым существом, полноценно пережившим массовое вымирание, является Laurasichersis relicta, считают исследователи. Это примитивный вид наземной черепахи, ее останки удалось обнаружить на территории Франции, в пещерах.

Пока эксперты не могут ответить на вопрос, что же спасло от вымирания эту представительницу фауны. Вместе с ней исчезновение видов пережил также еще один вид черепах, мейоланиды, однако обитали они в Южном полушарии, на землях Гондваны. До обнаружения нынешнего вида Meiolania считали самым древним видом черепахи на планете, сохранившимся до сегодняшнего времени. Laurasichersis relicta же сейчас считается вымершим видом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника…
Аднан Коч из «Великолепного века» получил почти 17 лет…
Ученые установили, почему у дятлов не происходит сотрясение…
Максим Матвеев не был в восторге после получения звания заслуженного…
Ученые из Германии доказали, что чувство свинга сохранилось в ритмичном…
Дисплей Motorola RAZR 2019 года выпуска разорвали прямо на выставочном…
Американские ученые: "Занятия йогой помогают справляться с…
В “Единой России” предложили наказывать чиновников за неуважение к…
Авиационный эксперт Владимир Попов предположил превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажер для…
В Китае создали шлем для защиты от…
Брэд Питт не смог посетить премию BAFTA из-за встречи с сыном…
План захоронения ядерных отходов в США находится под угрозой…
В Польше найдена неизвестная ранее картина Эдуарда…
Хэтчбек Toyota Aygo готовится к смене…
Ученые: Во время массового вымирания спаслась только одна примитивная…
Ученые NASA обнаружили в ионосфере Марса аномальные…
Владимир Познер высмеял интервью телеведущей Ксении Собчак с Константином …
В 2022 году на рынке появится уникальный смартфон с 9…
Брат Пабло Эскобара объявил о выходе "клона" гибкого смартфона Galaxy Fold…
Астрономы из Великобритании научились прогнозировать суперштормы в…
Депутат Борис Чернышов предложил запретить аптекам повышать цены на…
Xiaomi готовит к выпуску первый в мире смартфон на Snapdragon…
Собак научили распознавать бактерии, делающие апельсины…
Диана Арбенина поздравила своих детей Артёма и Марту с…
Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез, не получив награду на премии…
Парапсихолог Светлана Гарцева заявила об обострении у Аллы Пугачевой страха перед…
Появился трейлер к фильму «Не время умирать» с последней ролью в нём Дэниела…
Оксана Воеводина похвасталась получением разрешения на ношение…
Просмотреть все новости