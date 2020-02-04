Хэтчбек Toyota Aygo готовится к смене поколения





Toyota Aygo вскоре будет предлагаться в нише “супермини” благодаря смене поколения. Однако специалисты не советуют ждать сильных изменений, поскольку модель с большой вероятностью сохранит традиционный ДВС и останется в своем ценовом диапазоне. Ожидается, что сборка нового поколения хэтчбека будет настроена в Чехии. Вице-президент компании Мэтт Харрисон считает, что после внесенных изменений миниатюрное авто окажется единственным в своем роде, поскольку конкуренты отказываются выступать в данной нише. Однако для Toyota эти корректировки станут наступлением, а не ретировкой.Toyota Aygo новой генерации станет актуальной для молодежи. Однако для производителя сложной задачей окажется сделать такой автомобиль рентабельным, поскольку его цена может не вписываться в рамки доступности для покупателей.