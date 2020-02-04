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Хэтчбек Toyota Aygo готовится к смене поколения

К смене поколения готовится хэтчбек Toyota Aygo. Эксперты назвали вероятные изменения модели, а также ожидаемую цену.

Toyota Aygo вскоре будет предлагаться в нише “супермини” благодаря смене поколения. Однако специалисты не советуют ждать сильных изменений, поскольку модель с большой вероятностью сохранит традиционный ДВС и останется в своем ценовом диапазоне. Ожидается, что сборка нового поколения хэтчбека будет настроена в Чехии. Вице-президент компании Мэтт Харрисон считает, что после внесенных изменений миниатюрное авто окажется единственным в своем роде, поскольку конкуренты отказываются выступать в данной нише. Однако для Toyota эти корректировки станут наступлением, а не ретировкой.

Toyota Aygo новой генерации станет актуальной для молодежи. Однако для производителя сложной задачей окажется сделать такой автомобиль рентабельным, поскольку его цена может не вписываться в рамки доступности для покупателей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:27

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