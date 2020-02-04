В Польше найдена неизвестная ранее картина Эдуарда Мане





Полотно было обнаружено в одной из антикварных лавок в городе Щецин. Картина подписана буквами EM, а на ней изображена голова неизвестной женщины. Находка может оказаться одной из работ упомянутого живописца, но заключение специалистов будет вынесено по итогам проверки. На данный момент исследователи почти на 100% уверены в авторстве, а инициалы могут подтвердить, что картина принадлежит Эдуарду Мане. Существует версия, будто картина служит эскизом, который не удалось завершить из-за работы над одной из больших картин.В Польшу полотно попало вместе с военнослужащим из Италии. Оно находилось у него в течение многих лет после войны. На данный момент стоимость картины может достигать 500 тысяч долларов.