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Брэд Питт не смог посетить премию BAFTA из-за встречи с сыном Мэддоксом

Брэд Питт не пришел на престижную кинопремию BAFTA из-за встречи с сыном Мэддоксом, с которым не виделся 4 года. За него награду за лучшую роль актёра второго плана получила его коллега Марго Робби.

По словам инсайдера, Бред Питт нарушил свои планы в самую последнюю минуту. Он якобы решил бросить всё и отменить перелёт в Англию из-за желания поговорить наедине с Мэддоксом и ещё раз попробовать наладить с ним отношения. На днях 18-летний молодой человек сделал первый шаг на пути к примирению с отцом. Он смог прилететь в США на каникулы из университета в Сеуле. Таким образом актёр решил продемонстрировать, что семейные связи для него стоят на первом месте и он может даже отказаться от получения престижной награды ради встречи и общения с близкими людьми.

Вероятно, сын актёра смог оценить подобный поступок своего отца. Инсайдер утверждает, что для Брэда Питта очень важно воспользоваться шансом на восстановление близких отношений с наследником. Однако об итогах их разговора пока ничего не известно.

Стоит отметить, актёр и его сын Меддокс поссорились в 2016 году на борту самолета. С тех пор родственники больше не общались в течение 4 лет. В январе актёр рассказал, что у него в планах - устроить праздник по поводу удачного года в карьере совместно со всеми детьми - Шайло, Ноксом, Вивьен, Паксом, Захарой и Мэддоксом. Он состоится после окончания всех основных церемоний.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:39

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