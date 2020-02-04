Брэд Питт не смог посетить премию BAFTA из-за встречи с сыном Мэддоксом





По словам инсайдера, Бред Питт нарушил свои планы в самую последнюю минуту. Он якобы решил бросить всё и отменить перелёт в Англию из-за желания поговорить наедине с Мэддоксом и ещё раз попробовать наладить с ним отношения. На днях 18-летний молодой человек сделал первый шаг на пути к примирению с отцом. Он смог прилететь в США на каникулы из университета в Сеуле. Таким образом актёр решил продемонстрировать, что семейные связи для него стоят на первом месте и он может даже отказаться от получения престижной награды ради встречи и общения с близкими людьми.Вероятно, сын актёра смог оценить подобный поступок своего отца. Инсайдер утверждает, что для Брэда Питта очень важно воспользоваться шансом на восстановление близких отношений с наследником. Однако об итогах их разговора пока ничего не известно.Стоит отметить, актёр и его сын Меддокс поссорились в 2016 году на борту самолета. С тех пор родственники больше не общались в течение 4 лет. В январе актёр рассказал, что у него в планах - устроить праздник по поводу удачного года в карьере совместно со всеми детьми - Шайло, Ноксом, Вивьен, Паксом, Захарой и Мэддоксом. Он состоится после окончания всех основных церемоний.