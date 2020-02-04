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Максим Матвеев не был в восторге после получения звания заслуженного артиста

Более года назад Максим Матвеев удостоился звания заслуженного артиста России. В новом интервью актер признался, что не был в восторге от получения подобных почестей, ведь это никак не отобразилось на его карьере.

37-летняя звезда кино Максим Матвеев сообщил в прямом эфире ток-шоу «Георгий за кадром», что его перспективы в карьерном плане и личная жизнь совершенно не претерпели изменений после получения звания заслуженного артиста России. Более того, о присвоении актер узнал лишь после поздравления от мамы, которая обнаружила эту информацию в Сети. Супруг Елизаветы Боярской признался, что поначалу даже принял эту новость со скептицизмом, но вскоре пришло подтверждение и приглашение на торжественную церемонию.

Несмотря на неожиданное стечение обстоятельств, Матвеев отнюдь не обрадовался такому событию. По его словам, "значок заслуженного" никак не повышает интерес со стороны режиссеров к артисту и не дает гарантий на новую роль. 37-летняя знаменитость предпочитает с юмором относится к почестям, в чем его поддерживают коллеги: "Ещё одно дадут — и будет бесплатное место на кладбище!".

Таким образом Матвеев дополняет свои слова о том, что подобное звание говорит лишь о его почтенном возрасте, поскольку "заслуженным артистом" может стать только тот человек, который провел на сцене более 20 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:16

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