Максим Матвеев не был в восторге после получения звания заслуженного артиста





37-летняя звезда кино Максим Матвеев сообщил в прямом эфире ток-шоу «Георгий за кадром», что его перспективы в карьерном плане и личная жизнь совершенно не претерпели изменений после получения звания заслуженного артиста России. Более того, о присвоении актер узнал лишь после поздравления от мамы, которая обнаружила эту информацию в Сети. Супруг Елизаветы Боярской признался, что поначалу даже принял эту новость со скептицизмом, но вскоре пришло подтверждение и приглашение на торжественную церемонию.Несмотря на неожиданное стечение обстоятельств, Матвеев отнюдь не обрадовался такому событию. По его словам, "значок заслуженного" никак не повышает интерес со стороны режиссеров к артисту и не дает гарантий на новую роль. 37-летняя знаменитость предпочитает с юмором относится к почестям, в чем его поддерживают коллеги:Таким образом Матвеев дополняет свои слова о том, что подобное звание говорит лишь о его почтенном возрасте, поскольку "заслуженным артистом" может стать только тот человек, который провел на сцене более 20 лет.