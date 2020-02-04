В Китае создали шлем для защиты от коронавируса





В интернете появился видеоролик, на котором показаны люди, одетые в шлемы. Конструкция такого приспособления напоминает обычную пластиковую бутылку на голове у человека. Однако такой головной убор предусматривает сложную систему фильтрации воздуха, забор которого происходит снизу, а выброс углекислого газа – сверху. Сложный процесс очистки вдыхаемого кислорода идёт через материал одежды. Так как коронавирус передаётся исключительно воздушно-капельным путем, люди надеются, что такое устройство сможет защитить их от болезни.Чтобы в шлеме было удобно передвигаться, изобретатели специально использовали прозрачный пластик, который не нарушает видимости вокруг. Но несмотря на неплохо воплощенную идею очистки вдыхаемого воздуха, авторы шлема утверждают: медицинскую маску все равно нужно надевать.