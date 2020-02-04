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В Китае создали шлем для защиты от коронавируса

Китай известен на весь мир изготовлением огромного количества девайсов для разного предназначения. В связи с эпидемией коронавируса оригинальные изобретатели разработали шлем, который, как утверждается, способен уберечь от заражения.
В Китае создали шлем для защиты от коронавируса

В интернете появился видеоролик, на котором показаны люди, одетые в шлемы. Конструкция такого приспособления напоминает обычную пластиковую бутылку на голове у человека. Однако такой головной убор предусматривает сложную систему фильтрации воздуха, забор которого происходит снизу, а выброс углекислого газа – сверху. Сложный процесс очистки вдыхаемого кислорода идёт через материал одежды. Так как коронавирус передаётся исключительно воздушно-капельным путем, люди надеются, что такое устройство сможет защитить их от болезни.

Чтобы в шлеме было удобно передвигаться, изобретатели специально использовали прозрачный пластик, который не нарушает видимости вокруг. Но несмотря на неплохо воплощенную идею очистки вдыхаемого воздуха, авторы шлема утверждают: медицинскую маску все равно нужно надевать.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:44

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