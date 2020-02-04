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Авиационный эксперт Владимир Попов предположил превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажер для пилотов

SSJ 100, загоревшийся в ходе аварийной посадки в Шереметьево весной 2019 года, до сих пор расположен на территории воздушной гавани. Авиационный эксперт Владимир Попов предположил превращение самолета в тренажер для пилотов.
Авиационный эксперт Владимир Попов предположил превращение сгоревшего SSJ 100 в тренажер для пилотов

Согласно мнению специалиста, лайнер находится в аэропорту в качестве доказательства, поскольку расследование происшествия все еще продолжается. По словам эксперта, после завершения соответствующих работ и уточнений будет приниматься решение по поводу того, что делать с SSJ 100 дальше. Владимир Попов предположил, что аппарат может стать тренажером для пилотов, так как у него осталась целая кабина. Отвечая на вопрос журналиста, влияет ли каким-то образом нахождение воздушного судна в аэропорту для пассажиров, заслуженный военный летчик отметил, что россиянам незачем возмущаться.

Как сказал авиационный эксперт, недовольные личности могут не летать данным видом транспорта, если их что-то не устраивает. «Другое дело, если есть возможность его дополнительно закрыть», - добавил Попов.

Авиакатастрофа произошла в мае прошлого года, когда SSJ 100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, загорелся в ходе экстренной посадки. Трагедия унесла жизни 41 человека, напоминают «Народные Новости».

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:49

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