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Американские ученые: "Занятия йогой помогают справляться с депрессией"

Ученые из Бостонского университета в США пришли к выводу, что длительные занятия йогой могут улучшить функционирование мозга. Они повышают уровень химических веществ в ЦНС, которые помогают справляться с депрессией.

Частые занятия йогой могут повысить уровень молекулы трансмиттера GABА, участвующей в регуляции мозговой деятельности, а одно упражнение в неделю способно поддерживать повышенный уровень этого химического вещества. Согласно новому исследованию, изучение данного процесса может открыть путь к смягчению депрессивных симптомов. Нейробиологи из Бостонского университета обследовали группу из 30 пациентов с клинической депрессией, которые были случайным образом распределены на две группы. Обе из них изучали техники глубокого дыхания и йоги Айенгара. В последней делался упор на точность и согласованность при выполнении поз.

По словам ученых, единственная разница между испытуемыми заключалась в количестве 90-минутных занятий йогой и домашних упражнений, в которых участвовала каждая группа. По их словам, в течение трех месяцев категории с интенсивными нагрузками назначали три сеанса в неделю, в то время как контрольной - по два сеанса в неделю. Участников впоследствии просканировали с помощью магнитно-резонансной томографии, а также попросили заполнить опросники об уровне депрессивного состояния.

Результаты исследования показали, что в обеих группах симптомы психических расстройств стали менее выраженными через три месяца упражнений. При этом уровни молекулы GABА в мозге были повышены по сравнению с концентрацией до начала йоги. Согласно исследованию, это увеличение наблюдалось в течение приблизительно четырех дней после последнего сеанса йоги.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:59

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