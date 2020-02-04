Ученые установили, почему у дятлов не происходит сотрясение мозга





Дятлы распространены по всему миру, за исключением Австралии, а главной их особенностью является то, что они очищают кору деревьев от вредителей. Именно поэтому их называют санитарами леса. Дятел способен развивать скорость до 20 ударов в секунду по твердой древесине и не испытывать при этом неудобств. Дело в том, что эта птица имеет уникальное строение скелета: например, у нее более жесткие кости.Биохимический анализ показал, что дятлы обладают отличительным химическим составом, который позволяет им иметь более тонкие, но прочные кости, а спинномозговой жидкости у них меньше. Это делает скелет гибким и жестким одновременно, а равновесие они сохраняют благодаря мощным хвостовым перьям и когтям.Дятлы также имеют встроенную в язык кость, с помощью которой они легко достают насекомых в коре деревьев. При этом данная структура действует, как пружина.