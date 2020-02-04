Аднан Коч из «Великолепного века» получил почти 17 лет тюрьмы

Звезду исторической картины обвинили в вооруженном сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, захвате заложников, а также незаконном ношении огнестрельного оружия. Аднан Коч и еще 5 других подозреваемых задержали в марте 2018 года во время антинаркотической спецоперации. Артист и его сообщники отстреливались от стражей порядка, предпринимали попытки уничтожить улики и ранили 6 полицейских при попытке взять заложников.В результате актер и его брат Ахмет получили 16 лет и 8 месяцев тюремного заключения. Другие участники преступлений проведут за решеткой от 4 до 17 лет. Коч снимался в «Великолепном веке» в роли Бехрема-паши.