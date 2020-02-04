Актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
Американский актер Киану Ривз попал на страницы учебника истории. Авторы украинского пособия для школьников добавили фото героя «Матрицы» на изображение знаменитой сцены обеда на небоскребе.
Как сообщают СМИ, снимок артиста, подвергнувшийся фотокоррекции, внесен во «Всемирную историю» для учеников десятого класса. С электронной версией учебного пособия можно ознакомиться на официальном сайте издательства «Орион». Как известно, снимок строителей-высотников был сделан в 1932 году в США во время возведения GE Building, части Рокфеллер-центра. На оригинальной фотографии работники стройки собрались на ланч на балке 69 этажа здания. Снимок давно стал легендарным и иллюстрирует историю США в период между первой и второй мировыми войнами.
Неизвестно, каким образом на страницы издания попал американский актер гавайского происхождения. Скорее всего, это ошибка авторов, которые вместо оригинального снимка поместили в текст отредактированное изображение-мем с добавленным мистером Ривзом. Со слов руководства издательства, ситуация станет более ясной после комментария к ней Игоря Щупака, написавшего учебник.
Каждая иллюстрация в книге должна нести определенный смысл, и сейчас все ждут объяснений от команды, работающей над учебником. Стоит отметить, что печатная версия книги, похоже, в продажу не поступала, так как ее невозможно найти ни в одной точке книготорговли. Однако ее можно приобрести, напрямую заказав через интернет.
Как сообщают СМИ, снимок артиста, подвергнувшийся фотокоррекции, внесен во «Всемирную историю» для учеников десятого класса. С электронной версией учебного пособия можно ознакомиться на официальном сайте издательства «Орион». Как известно, снимок строителей-высотников был сделан в 1932 году в США во время возведения GE Building, части Рокфеллер-центра. На оригинальной фотографии работники стройки собрались на ланч на балке 69 этажа здания. Снимок давно стал легендарным и иллюстрирует историю США в период между первой и второй мировыми войнами.
Неизвестно, каким образом на страницы издания попал американский актер гавайского происхождения. Скорее всего, это ошибка авторов, которые вместо оригинального снимка поместили в текст отредактированное изображение-мем с добавленным мистером Ривзом. Со слов руководства издательства, ситуация станет более ясной после комментария к ней Игоря Щупака, написавшего учебник.
Каждая иллюстрация в книге должна нести определенный смысл, и сейчас все ждут объяснений от команды, работающей над учебником. Стоит отметить, что печатная версия книги, похоже, в продажу не поступала, так как ее невозможно найти ни в одной точке книготорговли. Однако ее можно приобрести, напрямую заказав через интернет.
Культура
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:34