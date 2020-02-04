Представители Samsung Electronics объявили о выпуске высокопроизводительной памяти третьего поколения HBM2E





Во время анонса Samsung Electronics описали улучшенные и модернизированные характеристики новой памяти Flashbolt. Она имеет ряд преимуществ перед новинкой прошлого выпуска Aquabolt на 8 гигабайт. HBM2E обеспечивает максимальную скорость передачи данных благодаря усовершенствованной и оптимизированной пропускной деятельности.Кроме того, специалисты разработали новую схему размещения восьми слоев 16-гигабайтных картриджей, называемых «dynamic random access memory», таким образом, чтобы увеличить емкость Flashbolt в два раза.Разработка Samsung Electronics будет использована для увеличения производительности вычислительных систем в технической промышленности и для аналитических расчетов на основе устройств с искусственным интеллектом.