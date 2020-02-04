Представители Samsung Electronics объявили о выпуске высокопроизводительной памяти третьего поколения HBM2E
Компания Samsung Electronics объявила о выпуске Flashbolt высокопроизводительной памяти третьего поколения High Bandwidth Memory 2Е. Новый 16-гигабайтный модуль превзошел емкость и производительность предыдущей модели HBM2 вдвое.
Во время анонса Samsung Electronics описали улучшенные и модернизированные характеристики новой памяти Flashbolt. Она имеет ряд преимуществ перед новинкой прошлого выпуска Aquabolt на 8 гигабайт. HBM2E обеспечивает максимальную скорость передачи данных благодаря усовершенствованной и оптимизированной пропускной деятельности.
Кроме того, специалисты разработали новую схему размещения восьми слоев 16-гигабайтных картриджей, называемых «dynamic random access memory», таким образом, чтобы увеличить емкость Flashbolt в два раза.
Разработка Samsung Electronics будет использована для увеличения производительности вычислительных систем в технической промышленности и для аналитических расчетов на основе устройств с искусственным интеллектом.
Во время анонса Samsung Electronics описали улучшенные и модернизированные характеристики новой памяти Flashbolt. Она имеет ряд преимуществ перед новинкой прошлого выпуска Aquabolt на 8 гигабайт. HBM2E обеспечивает максимальную скорость передачи данных благодаря усовершенствованной и оптимизированной пропускной деятельности.
Кроме того, специалисты разработали новую схему размещения восьми слоев 16-гигабайтных картриджей, называемых «dynamic random access memory», таким образом, чтобы увеличить емкость Flashbolt в два раза.
Разработка Samsung Electronics будет использована для увеличения производительности вычислительных систем в технической промышленности и для аналитических расчетов на основе устройств с искусственным интеллектом.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:44