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Поисковые запросы Шакиры, Джей Ло и Деми Ловато в Pornhub выросли после чемпионата SuperBowl

Недавнее выступление Шакиры, Джей Ло и Деми Ловато во время финального матча SuperBowl не оставило публику равнодушной благодаря откровенным нарядам певиц и их хореографии. Необычным также оказался рост поисковых запросов об этих звездах на порноресурсе Pornhub после чемпионата.

В США прошел финал чемпионата Национальной футбольной лиги SuperBowl-2020, который отметился не только свершениями спортсменов. В перерывах матча выступало множество звезд американской эстрады, в том числе Дженнифер Лопес с Деми Ловато и Шакирой. При этом на шоу, помимо песен Waka Waka и Let's Get Loud, также звучал гимн США. Хотя не вся публика оказалась в восторге от трио певиц, исполнявших скандальные и откровенные номера, это выступление существенно повлияло на порнографические запросы пользователей Сети.

Посетители сайта Рornhub с юмором отмечали, что в самых популярных категориях произошли изменения, которые были спровоцированы концертом поп-звезд. В частности, наиболее "желаемыми" исполнительницами оказались 50-летняя Дженнифер Лопес, 43-летняя Шакира, а также 27-летняя Деми Ловато, "популярность" которых в строке поиска выросла на 381%, 1401% и 270% соответственно. Стоит отметить, что вышеперечисленные артистки ранее опубликовали в соцсетях сомнительные отрывки из мероприятия, которые стали поводом для шуток многих фанатов.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:26

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