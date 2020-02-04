Оксана Воеводина похвасталась получением разрешения на ношение оружия
Оксана Воеводина заявила о том, что получила официальное разрешение на ношение оружия. Модель перечислила в Instagram свои изменения в жизни после развода.
Оксана Воеводина заявила, что больше никогда не будет прежней, поскольку она изменилась. Модель не ищет новых друзей, проверяет людей и даже не ест с незнакомцами, чтобы обезопасить себя. Она получила разрешение на ношение оружия, чтобы иметь возможность защитить себя. Манекенщица оглядывается, когда возвращается домой, и больше не собирается быть доверчивой и наивной. Свою откровенную публикацию Воеводина снабдила видео, на котором запечатлено, как она гуляет в пустыне.
В комментариях поклонники поддержали модель, а также обсудили причины, которые сподвигли ее на такие шаги. Как известно, ее бывший муж Мухаммад V настоял на разводе спустя месяц после свадьбы, когда она уже ждала ребенка.
Оксана Воеводина заявила, что больше никогда не будет прежней, поскольку она изменилась. Модель не ищет новых друзей, проверяет людей и даже не ест с незнакомцами, чтобы обезопасить себя. Она получила разрешение на ношение оружия, чтобы иметь возможность защитить себя. Манекенщица оглядывается, когда возвращается домой, и больше не собирается быть доверчивой и наивной. Свою откровенную публикацию Воеводина снабдила видео, на котором запечатлено, как она гуляет в пустыне.
В комментариях поклонники поддержали модель, а также обсудили причины, которые сподвигли ее на такие шаги. Как известно, ее бывший муж Мухаммад V настоял на разводе спустя месяц после свадьбы, когда она уже ждала ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:37