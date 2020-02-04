Оксана Воеводина похвасталась получением разрешения на ношение оружия

Оксана Воеводина заявила, что больше никогда не будет прежней, поскольку она изменилась. Модель не ищет новых друзей, проверяет людей и даже не ест с незнакомцами, чтобы обезопасить себя. Она получила разрешение на ношение оружия, чтобы иметь возможность защитить себя. Манекенщица оглядывается, когда возвращается домой, и больше не собирается быть доверчивой и наивной. Свою откровенную публикацию Воеводина снабдила видео, на котором запечатлено, как она гуляет в пустыне.В комментариях поклонники поддержали модель, а также обсудили причины, которые сподвигли ее на такие шаги. Как известно, ее бывший муж Мухаммад V настоял на разводе спустя месяц после свадьбы, когда она уже ждала ребенка.