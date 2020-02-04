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Появился трейлер к фильму «Не время умирать» с последней ролью в нём Дэниела Крейга

На YouTube опубликован продолжительный трейлер к 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Актер Дэниел Крейг официально заявил, что в последний раз сыграет спецагента для кинокартины «Не время умирать».
Появился трейлер к фильму «Не время умирать» с последней ролью в нём Дэниела Крейга

Как известно, история культового героя военной разведки (Military Intelligence-6) снята по мотивам произведения британского журналиста и писателя Яна Флеминга. Первые работы над фильмом были начаты еще в начале 2016 года, однако в российском прокате премьера запланирована на 9 апреля 2020 года.

Новый продолжительный трейлер заинтриговал большое количество интернет-пользователей. Зрители ожидают напряженного сюжета и реалистичных спецэффектов. Кроме того, заявление Дэниела Крейга о его последнем появлении в роли Джеймса Бонда вызвало бурное обсуждение среди поклонников кинокартины касательно достойных претендентов на его место.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:47

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