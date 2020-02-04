Парапсихолог Светлана Гарцева заявила об обострении у Аллы Пугачевой страха перед смертью





По мнению Светланы Гарцевой, Алла Пугачева испугалась атмосферы похорон из-за собственного возраста и интуитивной необходимости подготавливаться к смерти. Парапсихолог также высказала мнение, будто для 70-летней исполнительницы вечер памяти Караченцова оказался слишком грустным мероприятием, поэтому она решила поберечь свои нервы. Примадонна может сознательно ограничивать себя от подобных событий, чтобы сохранять способность радоваться каждой минуте жизни.Как известно, вечер памяти скончавшегося в 2018 году актера прошел в театре “Ленком” 27 января. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественного шоу-бизнеса.