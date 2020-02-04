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Собак научили распознавать бактерии, делающие апельсины горькими

Ученые из Соединенных Штатов научились задействовать животных для борьбы с болезнями апельсиновых деревьев. Специально натренированные собаки теперь распознают запах патогенных бактерий, делающих цитрусовые горькими.

Вкус лимонов и апельсинов может портиться из-за особых бактерий, поражающих деревья цитрусовых. Для получения богатого урожая качественных плодов необходимо бороться с этими болезнями. Существующие на данный момент технологии выявления наличия патогенов недостаточно эффективны. Привлечение собак для обнаружения микроорганизмов заметно улучшает процесс ухода за растениями. Дрессированные животные чувствуют запах бактерий, ощутимый только для них.

Определяют заболевание дерева животные уже через пару недель после заражения. Нос собаки способен даже отличать разные виды грибков бактерий и вирусов, вызывающих другие болезни деревьев. Следует отметить, что в настоящее время огромным участкам плантаций апельсинов и лимонов угрожает болезнь "зеленых цитрусов". Она впервые была зафиксирована на территории Китая в 1920-1930 годах.

Не так давно заболевание проникло и в другие уголки планеты, принеся огромный ущерб фермерам Южной и Северной Америки. Пока эффективный способ борьбы с бактериями, делающими горькими вкус плодов, Candidatus liberibacter не найден. Чтобы не допустить распространения вируса, зараженные деревья приходится уничтожать.

Привлечение собак уже спасло от заражения огромные участки апельсиновых и лимонных угодий.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:40

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