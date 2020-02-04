Екатерина Климова показала салон своего Chevrolet Traverse на новом фото
Екатерина Климова показала салон собственного автомобиля. Актриса позировала за рулем Chevrolet Traverse для нового фото, опубликованного в Instagram.
Звезда призналась, что соскучилась по московским пробкам и серым будням. Особенно она грустила по своему кроссоверу Chevrolet Traverse белого цвета. Екатерина Климова запечатлена в белом наряде с шапкой на голове. Она пожелала поклонникам плодотворной недели, а в комментариях ее осыпали комплиментами. Недавно артистка отдыхала с детьми на Бали, а по возвращении в Россию успела посетить Архангельск и отпраздновать собственное 42-летие.
Екатерина Климова уже показывала свой автомобиль поклонникам перед Новым годом, записав видео. На кадрах артистка кружилась в танце перед машиной с колпаком Деда Мороза на голове, держа собаку на руках.
Звезда призналась, что соскучилась по московским пробкам и серым будням. Особенно она грустила по своему кроссоверу Chevrolet Traverse белого цвета. Екатерина Климова запечатлена в белом наряде с шапкой на голове. Она пожелала поклонникам плодотворной недели, а в комментариях ее осыпали комплиментами. Недавно артистка отдыхала с детьми на Бали, а по возвращении в Россию успела посетить Архангельск и отпраздновать собственное 42-летие.
Екатерина Климова уже показывала свой автомобиль поклонникам перед Новым годом, записав видео. На кадрах артистка кружилась в танце перед машиной с колпаком Деда Мороза на голове, держа собаку на руках.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22