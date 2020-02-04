Хабенский стал послом ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге

Данное событие произошло после благотворительного вечера в НИИ в культурном центре страны. По словам Хабенского, он очень рад стать членом команды послов. Народный артист также оценил то, что ЧЕ-2020 будет связан не только с футбольными, но и с социальными мероприятиями. Как сказал председатель оргкомитета, на днях в больнице появилась комната, посвященная названному виду спорта. Благодаря этому исследовательский институт стал 6-м медицинским учреждением, где открылись такие комнаты.В рамках акции Сорокин, Хабенский и талисман ЧЕ — фристайлер Скиллзи — продемонстрировали маленьким пациентам киноленту о Петербурге. Затем они сделали с ними фото и провели викторину на тему футбола.