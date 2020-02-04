АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Евгения Медведева ответила на вопрос об алкоголизме среди фигуристов

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram ответила на вопрос об алкоголизме среди спортсменов. По мнению чемпионки, в ее виде спорта спиртное непозволительно.

Недавно Евгения Медведева провела прямой эфир на своей странице в Instagram, где ответила на волнующие поклонников вопросы. Многие интересовались тем, действительно ли среди спортсменов распространен алкоголизм. Оказалось, что фигуристку стали обвинять в подобных действиях после выхода американского сериала “Цепляясь за лед”, где главная героиня регулярно выпивала. Медведева подчеркнула: в отличие от персонажа, она уже достигла цели выступить на Олимпийских играх. Спортсменка считает, что действия, показанные в сериале, неправдивы и неверны, поскольку ее коллеги не позволяют себе подобного.

Медведева считает: идя к цели, высокого уровня спортсмены не позволяют себе расслабляться. При этом сюжет сериала ее расстроил, и она не желает, чтобы публика думала о фигуристах в таком ключе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поисковые запросы Шакиры, Джей Ло и Деми Ловато в Pornhub выросли после чемпионата…
Допущенная Google ошибка спровоцировала рассылку видео пользователей…
Эксперты рассказали, в каких случаях автовладельцы не могут вернуть дилеру неисправную…
Комитет Госдумы по образованию рассматривает включение льгот для учителей в новый…
Врачи предрекли рост заболеваемости раком на 60% через 20…
Эпидемиолог Олег Юрин рассказал о мерах, способствующих снижению риска заражения…
Доктор Мясников развеял миф о смертности от…
Евгения Медведева ответила на вопрос об алкоголизме среди…
Хабенский стал послом ЧЕ-2020 по футболу в…
Екатерина Климова показала салон своего Chevrolet Traverse на новом…
На аукционе в Москве представят раритетные авто 1954…
Гоша Куценко и Марина Доможирова презентовали "новый метод" защиты от…
Россия намерена испытать новые БМП и БТР к 2022…
В Сети раскрыли внешний вид фронтальной камеры игрового смартфона Vivo iQOO…
"На ваш светский трон не претендую": Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на язвительный…
Торговые сети России массово отказываются от закупки китайских…
Житель Зеленограда пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами…
Приятельница Мадонны высказалась о ее романе с молодым танцором Ахламаликом…
"Сбрось стереотипы и набери вес": Лука Затравкин опубликовал "провокационные" фото с…
Отечественный медик допустил искусственное происхождение…
РПЦ планирует перестать освящать оружие массового…
Рэпер Гуф уехал в Израиль с новой…
Яна Рудковская надела юбку как у глиняных холмогорских…
Врачи назвали зависимостью для россиян даже один бокал вина за…
Медики рассказали, на какие болезни может указывать цвет…
Врачи назвали самые распространённые 4 вида онкологии у…
Инсайдеры назвали точную дату начала продаж Sony PlayStation…
Реклама нового Xiaomi Mi 10 опередила…
Просмотреть все новости