Евгения Медведева ответила на вопрос об алкоголизме среди фигуристов





Недавно Евгения Медведева провела прямой эфир на своей странице в Instagram, где ответила на волнующие поклонников вопросы. Многие интересовались тем, действительно ли среди спортсменов распространен алкоголизм. Оказалось, что фигуристку стали обвинять в подобных действиях после выхода американского сериала “Цепляясь за лед”, где главная героиня регулярно выпивала. Медведева подчеркнула: в отличие от персонажа, она уже достигла цели выступить на Олимпийских играх. Спортсменка считает, что действия, показанные в сериале, неправдивы и неверны, поскольку ее коллеги не позволяют себе подобного.Медведева считает: идя к цели, высокого уровня спортсмены не позволяют себе расслабляться. При этом сюжет сериала ее расстроил, и она не желает, чтобы публика думала о фигуристах в таком ключе.