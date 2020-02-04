Доктор Мясников развеял миф о смертности от коронавируса





Мясников посоветовал читателям не придавать большого значения статистике о количестве смертей, причиной которых стал китайский 2019-nCoV. По мнению врача, эта информация является условной. На борьбу с подобным вирусным заболеванием требуется от 1 до 3 недель. За это время человек избавляется от инфекции и полностью выздоравливает. В случае если вспышка носит настолько серьезный характер, как в Китае, необходимо подтвердить в лабораторных условиях, что человек избавился от вируса, поэтому большинство заболевших пациентов, которые уже находятся на стадии выздоровления, вынуждены ждать, когда появятся результаты дополнительных исследований.Телеведущий отметил: как и в случае с гриппом, в зоне риска заражения китайским 2019-nCoV находятся пожилые и ослабленные люди, а также дети. Чаще всего умирают те, у кого имеются хронические заболевания, особенно сахарный диабет, гипертония или пневмосклероз.