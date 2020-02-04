Эпидемиолог Олег Юрин рассказал о мерах, способствующих снижению риска заражения коронавирусом
Эпидемиолог Олег Юрин заявил о подготовке Минздрава России к "вероятной масштабной инфекции". Медик рассказал, какие меры предосторожности необходимо предпринять для снижения риска заражения новым коронавирусом.
Юрин утверждает, коронавирус является респираторной инфекцией, по этой причине меры предосторожности должны быть такими же, как и для профилактики других острых респираторных инфекций. Эксперт порекомендовал ограничить контакты с вероятными носителями заболевания, у которых наблюдаются симптомы кашля и чихания. Для профилактики необходимо носить маски. Руки лучше обрабатывать антисептиком или чаще мыть их с мылом.
При обнаружении симптомов заболевания стоит ограничить выходы на работу и из дома, отложить посещение массовых мероприятий. Медик утверждает, сразу же после выявления болезни необходимо обратится к специалисту и пройди медицинское обследование, так как лечение тяжелой пневмонии на раннем этапе даёт положительный результат. Согласно статистическим данным, более 20 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом, умерли более 400 граждан.
Юрин утверждает, коронавирус является респираторной инфекцией, по этой причине меры предосторожности должны быть такими же, как и для профилактики других острых респираторных инфекций. Эксперт порекомендовал ограничить контакты с вероятными носителями заболевания, у которых наблюдаются симптомы кашля и чихания. Для профилактики необходимо носить маски. Руки лучше обрабатывать антисептиком или чаще мыть их с мылом.
При обнаружении симптомов заболевания стоит ограничить выходы на работу и из дома, отложить посещение массовых мероприятий. Медик утверждает, сразу же после выявления болезни необходимо обратится к специалисту и пройди медицинское обследование, так как лечение тяжелой пневмонии на раннем этапе даёт положительный результат. Согласно статистическим данным, более 20 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом, умерли более 400 граждан.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:51