Эпидемиолог Олег Юрин рассказал о мерах, способствующих снижению риска заражения коронавирусом





Юрин утверждает, коронавирус является респираторной инфекцией, по этой причине меры предосторожности должны быть такими же, как и для профилактики других острых респираторных инфекций. Эксперт порекомендовал ограничить контакты с вероятными носителями заболевания, у которых наблюдаются симптомы кашля и чихания. Для профилактики необходимо носить маски. Руки лучше обрабатывать антисептиком или чаще мыть их с мылом.При обнаружении симптомов заболевания стоит ограничить выходы на работу и из дома, отложить посещение массовых мероприятий. Медик утверждает, сразу же после выявления болезни необходимо обратится к специалисту и пройди медицинское обследование, так как лечение тяжелой пневмонии на раннем этапе даёт положительный результат. Согласно статистическим данным, более 20 тысяч человек в Китае заразились коронавирусом, умерли более 400 граждан.