В Китае приостановили работы над третьим авианосцем из-за коронавируса





На данный момент неизвестно, когда специалисты возобновят свою деятельность. В городе Ухань, где появился новый тип коронавируса, находится большое количество китайских институтов и предприятий, связанных с проектированием вооружений. Руководители корпораций попросили работников, выезжавших из Китая в другие города после возникновения инфекции, пройти карантин или не приходить на работу до будущего уведомления.Согласно предоставленной информации, решение об отсрочке создания третьего авианосца может спровоцировать плановые задержки.