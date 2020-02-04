Торговые сети России массово отказываются от закупки китайских продуктов





Следует отметить, что официального запрета на ввоз продуктов из Китая на данный момент нет. В России ограничения введены только на поставки декоративных и экзотических животных, но торговые сети уже начали принимать самостоятельные решения. Отказ от товаров из КНР подтвердила российская холдинговая компания «Магнит». Представители ритейлера пояснили, что торговая сеть временно приостановила закупку фруктов и овощей и уже начала завозить эти продукты из других стран, полностью заместив импорт из Китая. Аналогичное решение приняла и торговая сеть «Командор». Она отказалась от поставок перца и моркови. В магазинах компаний «Карусель», «Пятёрочка» и «Перекрёсток» на данный момент продолжают торговать китайскими чесноком и имбирем, но уже ищут варианты для замещения товаров.Как отмечает РБК, «Лента» пока не будет принимать решение об отказе. В «Ашане» и «Дикси» на посланный запрос ответа не дали. Эксперты опасаются, что в случае отказа от сотрудничества с компаниями из КНР в первую очередь пострадают дальневосточные регионы. Ограничительные меры неминуемо приведут к росту ценников, поскольку импорт продукции из других стран имеет более сложные логистические схемы. Продукты придется доставлять на Дальний Восток самолетом, что обязательно скажется на их стоимости.