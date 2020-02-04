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Торговые сети России массово отказываются от закупки китайских продуктов

Торговые сети России массово отказываются от закупки продуктов из Китая, предпочитая замещать их товарами из других стран. Причиной данного решения стала вспышка нового коронавируса, который начался с китайского Уханя.

Следует отметить, что официального запрета на ввоз продуктов из Китая на данный момент нет. В России ограничения введены только на поставки декоративных и экзотических животных, но торговые сети уже начали принимать самостоятельные решения. Отказ от товаров из КНР подтвердила российская холдинговая компания «Магнит». Представители ритейлера пояснили, что торговая сеть временно приостановила закупку фруктов и овощей и уже начала завозить эти продукты из других стран, полностью заместив импорт из Китая. Аналогичное решение приняла и торговая сеть «Командор». Она отказалась от поставок перца и моркови. В магазинах компаний «Карусель», «Пятёрочка» и «Перекрёсток» на данный момент продолжают торговать китайскими чесноком и имбирем, но уже ищут варианты для замещения товаров.

Как отмечает РБК, «Лента» пока не будет принимать решение об отказе. В «Ашане» и «Дикси» на посланный запрос ответа не дали. Эксперты опасаются, что в случае отказа от сотрудничества с компаниями из КНР в первую очередь пострадают дальневосточные регионы. Ограничительные меры неминуемо приведут к росту ценников, поскольку импорт продукции из других стран имеет более сложные логистические схемы. Продукты придется доставлять на Дальний Восток самолетом, что обязательно скажется на их стоимости.

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Общество
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 13:54

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