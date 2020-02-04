В Сети раскрыли внешний вид фронтальной камеры игрового смартфона Vivo iQOO 3





Инсайдер также сообщает о наличии четырех боковых кнопок у модели iQOO 3. Одной из них может оказаться клавиша вызова встроенного личного ассистента Jovi. Под OLED-экраном новинки может расположиться сканер отпечатков пальцев.На новом фото запечатлены два устройства, одним из которых может оказаться Oppo Find X2. Однако официальной информации о них до сих пор нет, несмотря на прогнозы о скором выпуске.