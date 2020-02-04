В Сети раскрыли внешний вид фронтальной камеры игрового смартфона Vivo iQOO 3
В Сети раскрыли дизайн фронтальной камеры игрового смартфона Vivo iQOO 3. Благодаря утечке удалось выяснить, что новинка не будет иметь выреза на дисплее.
Инсайдер также сообщает о наличии четырех боковых кнопок у модели iQOO 3. Одной из них может оказаться клавиша вызова встроенного личного ассистента Jovi. Под OLED-экраном новинки может расположиться сканер отпечатков пальцев.
На новом фото запечатлены два устройства, одним из которых может оказаться Oppo Find X2. Однако официальной информации о них до сих пор нет, несмотря на прогнозы о скором выпуске.
Инсайдер также сообщает о наличии четырех боковых кнопок у модели iQOO 3. Одной из них может оказаться клавиша вызова встроенного личного ассистента Jovi. Под OLED-экраном новинки может расположиться сканер отпечатков пальцев.
На новом фото запечатлены два устройства, одним из которых может оказаться Oppo Find X2. Однако официальной информации о них до сих пор нет, несмотря на прогнозы о скором выпуске.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:59