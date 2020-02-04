Гоша Куценко и Марина Доможирова презентовали "новый метод" защиты от коронавируса

Новое видео Гоша Куценко снял совместно с Мариной Доможировой, которая “перевоплотилась” в Риз Уизерспун. Актриса говорила на английском, а также предоставила якобы собственный лифчик, который артисты использовали как средство профилактики от коронавируса. Актер разрезал бюстгальтер на две части и надел одну из них на голову, прикрыв рот и нос, а его примеру последовала и его напарница. В конце ролика артист заявил, что коронавирус побежден, а также пожелал крепкого здоровья соотечественникам.Многие подписчики раскритиковали видео в комментариях, а некоторые не узнали Марину Доможирову в образе Риз Уизерспун. Согласно предположениям, ролик был записан на съемочной площадке сериала “Скорая помощь”, поскольку актеры были в соответствующих костюмах.