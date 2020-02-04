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На аукционе в Москве представят раритетные авто 1954 года

15 февраля в Москве пройдет аукцион, где каждый желающий сможет приобрести раритетный автомобиль. Среди всех экземпляров вниманию ценителей будут представлены авто 1954 года производства и ЗИЛ, на котором возили космонавта Юрия Гагарина.
На аукционе в Москве представят раритетные авто 1954 года

Организаторы поделились информацией о том, что все гости и потенциальные покупатели смогут оценить 23 уникальные модели авто. Кроме основных лотов, коллекционеры будут иметь возможность приобрести эксклюзивные машины в миниатюре, а также ценные исторические книги.

По словам координаторов будущего мероприятия, центром внимания всех гостей станет ЗИЛ-111В 1960 года выпуска. Именно на этом автомобиле возили космонавта Юрия Гагарина после его знаменательного полета. Кроме того, особенным лотом окажется EMW 340-2, который был собран в 1954 году. В первой половине 20 века эти уникальные машины выпускала компания BMW лишь до 1955 года. Несмотря на благородный возраст такого экземпляра, его возможно разогнать до 115 километров в час.

Одним из самых дорогих лотов станет ЗИЛ-114. В 1970 году эта новинка в буквальном смысле перевернула технические устои о возможностях автомобиля. Настоящие ценители считали ЗИЛ-114 практически совершенным автомобилем на момент тех времен.

Сейчас коллекционеры находятся в предвкушении аукциона и с нетерпением ожидают возможности не только насладится увиденным, но и совершить удачную покупку.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:16

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