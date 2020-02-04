Инсайдер Эван Бласс рассекретил смартфон «Капитан Америка» от Nokia





Как уточнил блогер, окончательное наименование модели - Nokia 5.2, а связь с героем комиксов объясняется внешним видом основной камеры, напоминающей круглый щит Капитана Америка. Судя по опубликованным фото, камеру оснастят 4-мя объективами по окружности, а по центру разместят вспышку. По словам инсайдера, смартфон относится к аппаратам средней стоимости. Разработчики сделают в экране вырез под селфи-камеру.Кроме этого, новинку выпустят с дактилоскопическим сенсором на тыльной панели, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Цена за девайс, как считает Эван Бласс, составит примерно 11 тысяч рублей. Продажи Nokia начнутся в марте этого года.