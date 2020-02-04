Эксперты рассказали, в каких случаях автовладельцы не могут вернуть дилеру неисправную машину
После приобретения автомобиля у дилера каждый автовладелец рассчитывает на качественный товар и право вернуть его в случае поломки во время гарантийного срока. Эксперты назвали случаи, при которых покупатели возвратить неисправную машину не смогут.
При возврате транспортного средства в первую очередь необходимо аргументировать причину такого шага. Вместе с заявлением следует приложить документы, подтверждающие факт несоответствия машины характеристикам товара, заявленным при покупке. Возврату или обмену принадлежат авто, которые не могут быть использованы полноценно из-за ряда проблем в них.
Стоит помнить, что дилерский центр обязан не только устранить неполадки, но и сделать это в оговоренные законодательством сроки. При этом машину могут не принять обратно, если покупатель не докажет, что неисправность является именно результатом недоработок и ошибок производителя. Без такой документации рассчитывать на ремонт за счет производителя не стоит.
Все споры и несогласованность с дилерскими центрами решаются в судебном порядке. Вместе с вышеуказанными документами в суд подаются также доказательства отказа дилера выполнять свои обязанности по договору продажи. Если же в суде не признают наличия весомых причин для возврата транспортного средства, вернуть машину будет невозможно.
При возврате транспортного средства в первую очередь необходимо аргументировать причину такого шага. Вместе с заявлением следует приложить документы, подтверждающие факт несоответствия машины характеристикам товара, заявленным при покупке. Возврату или обмену принадлежат авто, которые не могут быть использованы полноценно из-за ряда проблем в них.
Стоит помнить, что дилерский центр обязан не только устранить неполадки, но и сделать это в оговоренные законодательством сроки. При этом машину могут не принять обратно, если покупатель не докажет, что неисправность является именно результатом недоработок и ошибок производителя. Без такой документации рассчитывать на ремонт за счет производителя не стоит.
Все споры и несогласованность с дилерскими центрами решаются в судебном порядке. Вместе с вышеуказанными документами в суд подаются также доказательства отказа дилера выполнять свои обязанности по договору продажи. Если же в суде не признают наличия весомых причин для возврата транспортного средства, вернуть машину будет невозможно.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:16