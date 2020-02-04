Допущенная Google ошибка спровоцировала рассылку видео пользователей незнакомцам





Пользователей Сети уже уведомили о допущенной технической ошибке. Как сообщается в разосланных поисковиком письмах, этот промах нарушил конфиденциальность данных в сервисе Google Takeout. Вследствие оплошности видео, хранящиеся в Google Photos, отправились случайным людям. Как известно, проект Фронта освобождения данных Google предусматривает скачивание из приложений поисковика контента в виде архива. Эти данные впоследствии можно либо перенести на другие платформы, либо оставить у себя в виде резервной копии. В письме, разосланном Google пользователям, поясняется, что данные Google Photos переносились некорректно на протяжении нескольких дней в ноябре 2019 года. Как следствие, процесс либо выполнялся в неполном объеме, либо видео рассылались людям, которым не принадлежат.Чтобы решить проблему, Google предлагает удалить неудачную загрузку и попробовать заново экспортировать данные. Также компания сообщает, что ошибка уже исправлена разработчиками.