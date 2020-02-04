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Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез, не получив награду на премии BAFTA

Дженнифер Энистон не смогла сдержать слез на вручении премии BAFTA. Актриса расстроилась, когда не получила долгожданную награду.

В номинацию актриса попала благодаря роли в фильме “Торт”, но ее соперницей стала Джулиана Мур. Многие ожидали, что приз получит Дженнифер Энистон, и в начале мероприятия актриса была в приподнятом настроении. Однако все резко поменялось, когда на сцену на вручение награды позвали ее конкурентку. Энистон расплакалась, и это зафиксировали камеры, в то время как поддержать кинозвезду пришла лишь Мэрил Стрип.

В социальных сетях многочисленные поклонники актрисы осыпают ее комплиментами и призывают не расстраиваться из-за проигрыша в номинации.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:38

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