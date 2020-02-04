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Диана Арбенина поздравила своих детей Артёма и Марту с 10-летием

Диана Арбенина на своей странице в Instagram трогательно поздравила своих детей-близнецов - сына Артёма и дочь Марту. Она отметила: благодаря их появлению на свет её жизнь обрела смысл.

Диана Арбенина в публикации сообщила, что Артему и Марте исполнилось 10 лет. Исполнительница заметила: в 2010 году они были "самыми маленькими", а сегодня являются "самыми взрослыми людьми на планете". Певица заявила, что для неё важен день рождения детей, а свой она отодвинула на второй план. Публикацию Арбенина сопроводила снимком подросших Артёма и Марты. В свою очередь поклонники исполнительницы принялись активно поздравлять близнецов.

«Мартиша и Тёмочка, с днём рождения, ребята! Какие вы классные!», «С днём рождения! Пусть детки будут здоровы и счастливы!», «Поздравляю! Прекрасные детки!», «Самое большое счастье - видеть, как радуется твой ребенок. С днём рождения», «Пусть счастье, которое у Вас есть, никогда не заканчивается! Здоровья, счастья, любви, добра», — прокомментировали запись подписчики лидера рок-группы «Ночные снайперы».

В 1993 году Диана Арбенина и лидер группы «Зимовье зверей» Константин Арбенин поженились в Санкт-Петербурге, спустя некоторое время пара распалась, однако певица решила оставить фамилию бывшего супруга. Теперь Марта и Артём, родившиеся от тайного возлюбленного, также её носят.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:39

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