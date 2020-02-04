"На ваш светский трон не претендую": Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на язвительный комментарий





Новыми кадрами с так называемой "голливудской фотосессии" Наталья Поклонская поделилась второго февраля. Эти снимки не оставила без внимания Ксения Собчак, которая прокомментировала, что у депутата, судя по всему, игривое настроение.Сама Наталья Поклонская под своей публикацией отметила, что ее привыкли видеть то в роли непослушного депутата, то злого прокурора, но ведь на самом деле она весьма милая.Когда же под ее постом свой ехидный комментарий оставила Ксения Собчак, то Наталья Поклонская молчать не стала и написала ей в ответ. Она подчеркнула, что не собирается претендовать на светский трон, который занимает Собчак, а также не намерена тягаться с барыней.К слову, пользователям социальных сетей фото Поклонской понравились и они подчеркнули: их кумир очень красивая и умная. Были и те, кто даже предлагал свои услуги фотографа депутату.