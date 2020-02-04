"На ваш светский трон не претендую": Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак на язвительный комментарий
У телеведущей Ксении Собчак не получилось пройти мимо фотографий, которые разместила у себя в личном аккаунте депутат Госдумы Наталья Поклонская. Светская львица оставила под этим снимком свой комментарий.
Новыми кадрами с так называемой "голливудской фотосессии" Наталья Поклонская поделилась второго февраля. Эти снимки не оставила без внимания Ксения Собчак, которая прокомментировала, что у депутата, судя по всему, игривое настроение.
Сама Наталья Поклонская под своей публикацией отметила, что ее привыкли видеть то в роли непослушного депутата, то злого прокурора, но ведь на самом деле она весьма милая.
Когда же под ее постом свой ехидный комментарий оставила Ксения Собчак, то Наталья Поклонская молчать не стала и написала ей в ответ. Она подчеркнула, что не собирается претендовать на светский трон, который занимает Собчак, а также не намерена тягаться с барыней.
К слову, пользователям социальных сетей фото Поклонской понравились и они подчеркнули: их кумир очень красивая и умная. Были и те, кто даже предлагал свои услуги фотографа депутату.
Новыми кадрами с так называемой "голливудской фотосессии" Наталья Поклонская поделилась второго февраля. Эти снимки не оставила без внимания Ксения Собчак, которая прокомментировала, что у депутата, судя по всему, игривое настроение.
Сама Наталья Поклонская под своей публикацией отметила, что ее привыкли видеть то в роли непослушного депутата, то злого прокурора, но ведь на самом деле она весьма милая.
Когда же под ее постом свой ехидный комментарий оставила Ксения Собчак, то Наталья Поклонская молчать не стала и написала ей в ответ. Она подчеркнула, что не собирается претендовать на светский трон, который занимает Собчак, а также не намерена тягаться с барыней.
К слову, пользователям социальных сетей фото Поклонской понравились и они подчеркнули: их кумир очень красивая и умная. Были и те, кто даже предлагал свои услуги фотографа депутату.