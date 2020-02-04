Медики рассказали, на какие болезни может указывать цвет кожи

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Если лицо приобрело светлый оттенок и на нем появились синеватые участки, необходимо срочно обратиться к врачу, так как подобные изменения цвета могут сообщать о внутреннем кровотечении. Если же причиной бледности является не заболевание, то улучшить цвет кожи поможет косметолог, назначив соответствующие процедуры. По словам медиков, тусклый серый оттенок кожного покрова также может стать сигналом наличия проблем со здоровьем. Часто такой цвет лица говорит о болезнях ЖКТ и нарушении обменных процессов при сахарном диабете.При появлении в организме паразитов или заболевании печени кожа часто становится желтой. Если это происходит с возрастом, консультация с профессионалом также не будет лишней. Сейчас с пигментными пятнами справляются с помощью лазера или применяют пилинг. Возможно, положительное действие окажут препараты с витамином С.Если кожа человека становится красноватой, это свидетельствует об артериальной гипертензии, аллергической реакции, розацеа или болезнях ЖКТ. Вначале с этой проблемой нужно идти к терапевту, а затем к косметологу, если со здоровьем все в порядке.