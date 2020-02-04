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Врачи назвали зависимостью для россиян даже один бокал вина за ужином

Медицинские специалисты настоятельно не рекомендуют к регулярному употреблению даже один бокал вина за ужином для жителей России. По мнению экспертов, для славянской нации такая европейская традиция может быть признаком зависимости или провоцирующим фактором к ее возникновению.
Врачи назвали зависимостью для россиян даже один бокал вина за ужином

Нарколог из Министерства здоровья Российской Федерации отметил, что данный совет аргументирован не менталитетом людей, а многими физиологическими и другими факторами. Один из них - территориальный, который заключается в том, что климат в России более умеренный и прохладный, нежели в странах, где привычка выпивать вино за ужином стала настоящей традицией. Так как в отдаленных краях Европы температура воздуха выше, алкоголь намного быстрее выводится из организма человека и реже вызывает зависимость.

Кроме того, эксперты утверждают, что не существует безопасной суточной дозы потребления алкоголя, так как все люди уникальны и обладают индивидуальным обменом веществ и другими особенностями организма. Единственное правило, которое оптимально в любом случае, - это умеренность в количестве и редкость в употреблении.

Нарколог Евгений Брюн добавил, что даже один бокал вина каждый вечер за ужином для кого-то уже может быть настоящей зависимостью. Медицинские специалисты призывают общество быть внимательными и честными в отношении алкогольных напитков, а в случае обнаружения симптомов алкоголизма оставить свою пагубную привычку.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:12

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