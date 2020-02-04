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Россия намерена испытать новые БМП и БТР к 2022 году

В 2022 году в России завершат испытания новых БМП и БТР. Об этом стало известно из заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Чиновник отвечал на вопросы относительно сроков поставки подобной техники в армейские части. С его слов, точный период будет определен в Министерстве обороны, однако уже в 2022 году все тестовые испытания параметров боевых машин будут завершены. Боевые транспортеры «Бумеранг» и боевые машины пехоты «Курганец» созданы с использованием новейших достижений техники вооружений. Так, при разработке БМП специалисты применяли некоторые элементы первого, второго и третьего поколения этих машин.

В новой генерации моторную базу перенесли вместе с трансмиссией немного в сторону, вправо. Это обеспечит большую надежность «Курганцу», кроме того, в нем предусмотрено место для средств активной защиты, вооружений и боекомплекта, причем отсек для всего перечисленного находится в изолированной от десанта и экипажа зоне.

На обеих машинах установят дистанционно управляемые модели «Бумеранга» с автоматической пушкой калибром в 3 см. Также «на борту» есть четыре противотанковые управляемые ракеты типа «Корнет» и пулемет. В машинах имеется роботизированная система наведения цели, для поражения объекта достаточно указать ее координаты.

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Политика
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:05

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