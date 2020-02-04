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Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого сечения»

Косметические хирурги из США недавно провели исследование лица Роберта Паттинсона с помощью «золотого сечения». 33-летнего актера признали «самым красивым мужчиной» благодаря равномерным пропорциям и чертам.

Роберт Паттинсон был объявлен самым красивым мужчиной в мире после публикации результатов, показавших наличие у голливудской звезды «идеального лица». Черты 33-летнего британского актера, известного по роли Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки», соответствовали на 92,15% «золотому сечению красоты Фибоначчи», которое измеряет физическое совершенство. Глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форма головы были сопоставлены с другими знаменитостями и оказались ближе всего к идее древних греков об идеале.

Подобные данные были получены с использованием новейших компьютерных методов картографирования хирургом Джулианом Де Сильвой. Доктор и руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне сообщил: «Роберт Паттинсон оказался явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства».

На втором месте в этом рейтинге оказался Генри Кавилл, за ним шли Брэдли Купер, Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:36

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