Яна Рудковская надела юбку как у глиняных холмогорских кукол

Яна Рудковская в настоящее время находится в Санкт-Петербурге. Знаменитость остановилась в любимом отеле «Астория», который славится не только великолепным фасадом, но и роскошным дизайном. Один из моментов отдыха бизнеследи показала в своем Instagram-аккаунте. Яна Рудковская опубликовала короткий ролик, в котором позирует на террасе отеля в эффектном наряде - черном приталенном пиджаке из атласной ткани и юбке-колоколе с народными орнаментами. Этот предмет гардероба вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Одни начали шутить, что Рудковской для полноты образа не хватает самовара, другие принялись утверждать, что она стала как холмогорская глиняная кукла, а третьи и вовсе заявили: у бизнес-леди испортился вкус.К слову, это не первый образ Яны Рудковской, который вызвал бурю критики со стороны интернет-пользователей. Ранее фанатов возмутило «платье-лаваш», в котором знаменитость пришла на вечеринку, и «юбка-наволочка», надетая на светский раут.