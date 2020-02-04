Рэпер Гуф уехал в Израиль с новой возлюбленной

На новой фотографии Гуф позирует на каменной лестнице, держа в объятиях длинноногую брюнетку, которой оказалась танцовщица Юлия Королева. Долгое время пара скрывала свои отношения, но недавно влюбленные вместе отправились в Таиланд, а затем – в Израиль. Гуф восторженно отметил в своем микроблоге, что он дома, а кадр с избранницей сопроводил эмодзи. В комментариях поклонники пожелали паре счастья.Некоторые сравнили Юлию Королеву с Кети Топурией, отметив, будто Гуф выбирает один типаж. Также многие похвалили рэпера за то, что он привел себя в порядок и стал выглядеть привлекательнее.