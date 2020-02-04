РПЦ планирует перестать освящать оружие массового поражения
В РПЦ высказали предложение отказаться от освящения оружия массового поражения. Речь идет о вооружении, которое способно провоцировать смерть неопределенного количества граждан.
Указанную инициативу озвучило Межсоборное присутствие РПЦ. Освещение такого оружия обычно имело место при прошении за несущих службу граждан на исполнение их долга перед родиной. В частности, в сообщении содержится пояснение, что церковные традиции не могут распространяться на вооружение, если оно грозит смертью неопределенному числу людей. Однако считается уместным охранение воинов на сухопутных и других видах средств передвижения.
РПЦ благословляет обеспечение защиты своей страны с оружием в руках, а также проводит молитвы за воинов.
Указанную инициативу озвучило Межсоборное присутствие РПЦ. Освещение такого оружия обычно имело место при прошении за несущих службу граждан на исполнение их долга перед родиной. В частности, в сообщении содержится пояснение, что церковные традиции не могут распространяться на вооружение, если оно грозит смертью неопределенному числу людей. Однако считается уместным охранение воинов на сухопутных и других видах средств передвижения.
РПЦ благословляет обеспечение защиты своей страны с оружием в руках, а также проводит молитвы за воинов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:29