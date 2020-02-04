Отечественный медик допустил искусственное происхождение коронавируса





Источник также говорит о косвенных доказательствах своего предположения в статье совместного исследования китайцев и американцев за 2015 год, в которой говорилось о разработке "химерного" коронавируса. Более того, исследователи из КНР представляли институт вирусологии Уханя – очага эпидемии, которая впоследствии распространилась на 15 стран.Но пока что не было четких доказательств рукотворности этого инфекционного агента. Хотя патоген обладает всеми необходимыми качествами биологического оружия, вроде передачи воздушно-капельным путем и отсутствия симптомов на начальном этапе заболевания, уже было доказано, что он поражает не только азиатов. Известно, что на данный момент эпидемия в Китае унесла жизни 427 человек, а число зараженных достигло 20,6 тысячи.