Приятельница Мадонны высказалась о ее романе с молодым танцором Ахламаликом Уильямсом
Интернет-пользователи активно обсуждают отношения Мадонны с новым бойфрендом, которым оказался молодой танцор. На днях приятельница певицы высказалась о ее романе с Ахламаликом Уильямсом.
В январе этого года артистка подтвердила, что встречается с 25-летним молодым человеком. Недавно Мадонна и ее новый возлюбленный отправились вместе в отпуск, взяв с собой пятерых детей знаменитости. Сейчас вся компания находится в Майами.
Свое мнение о романе 61-летней исполнительницы с танцором высказала ее приятельница Деби Мейзар. По словам актрисы, Ахламалик Уильямс является хорошим человеком, он и звезда - красивая пара.
В январе этого года артистка подтвердила, что встречается с 25-летним молодым человеком. Недавно Мадонна и ее новый возлюбленный отправились вместе в отпуск, взяв с собой пятерых детей знаменитости. Сейчас вся компания находится в Майами.
Свое мнение о романе 61-летней исполнительницы с танцором высказала ее приятельница Деби Мейзар. По словам актрисы, Ахламалик Уильямс является хорошим человеком, он и звезда - красивая пара.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:47